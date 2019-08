«Краснодар» – «Олимпиакос». Стартовые составы

Названы составы на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом». Первая завершилась со счетом 0:4.

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спаич, Вандерсон, Ольссон, Берг, Уткин, Вильена, Стоцкий, Сулейманов.

Запасные: Сафонов, Рамирес, Скопинцев, Игнатьев, Намли, Кайо, Камболов.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Даниэл Поденсе, Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна.

Запасные: Аллен, Судани, Камара, Аль-Араби, Торосидис, Сиссе, Ранджелович.

Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 22.00 мск.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κράσνονταρ! / The line-up for today's match against @FCKrasnodar! 🔴⚪️ #Οlympiacos #UCL #KRAOLY #LineUp @ChampionsLeague pic.twitter.com/WznsDcCByg