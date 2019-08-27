Жоау Мариу: Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера Третий португалец в истории клуба. А еще за «Локо» Мануэл Да Кошта играл.

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Новичок «Локомотива» Жоау Мариу сообщил, что на его переход в московский клуб повлияли Мануэл Фернандеш и Эдер. Португалец будет играть за железнодорожников на правах аренды до лета 2020 года.

– Очень рад перейти в «Локомотив». В команде собрано много звездных и опытных футболистов. Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что «Локомотив» – хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов – тоже немаловажный фактор.

С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против «Локомотива» за «Спортинг», а также во время чемпионата мира. Москва – замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь. Я с воодушевлением смотрю вперед и готов выйти на поле уже в субботу, – приводит слова полузащитника сайт «Локомотива».