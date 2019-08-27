Мешков – главный арбитр встречи «Спартак» – «Зенит». VAR будет использоваться на двух матчах РФС назвал арбитров матчей восьмого тура российской премьер-лиги.

Новости СМИ2 Система видеоассистента судьи (VAR) будет применена на двух встречах. 30 августа «Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва) – Владислав Безбородов 31 августа «Уфа» – «Оренбург» – Игорь Панин «Рубин» (Казань) – «Сочи» – Николай Волошин «Локомотив» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – Сергей Лапочкин. Арбитр VAR – Василий Казарцев. «Ахмат» (Грозный) – «Тамбов» – Сергей Карасев 1 сентября «Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» – Алексей Сухой «Арсенал» (Тула) – ЦСКА (Москва) – Евгений Турбин «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – Виталий Мешков. Арбитр VAR – Михаил Вилков.