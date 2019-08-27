Сулейманов получил травму в матче с «Олимпиакосом» Вынужденная замена «Краснодара».

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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 32-й минуте ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

На исходе первого получаса игры футболист остановился и рухнул на газон. Его заменил Юнес Намли.

«Краснодар» – «Олимпиакос». Онлайн