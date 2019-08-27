«СКА-Хабаровск» подписал японца Полузащитник «Риги» Минори Сато подписал контракт со «СКА-Хабаровском», сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

Помимо Японии и Латвии 28-летний хавбек успел поиграть в США, Мексике, Белоруссии, Узбекистане, Катаре и Южной Корее.

Сато – чемпион и обладатель Кубка Латвии.

Также на счету футболиста два матча за сборную Японии.