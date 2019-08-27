«Краснодар» – «Олимпиакос». Гости забили второй

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» – «Олимпиакос» забит третий мяч.
На 48-й минуте дубль оформил нападающий гостей Юссеф Эль-Араби. «Олимпиакос» ведет – 2:1.
«Краснодар» – «Олимпиакос». Онлайн
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