«Краснодар» – «Олимпиакос». Гости забили второй «Краснодар» – «Олимпиакос» – 1:6 по сумме двух встреч.

Загрузка... В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» – «Олимпиакос» забит третий мяч. На 48-й минуте дубль оформил нападающий гостей Юссеф Эль-Араби. «Олимпиакос» ведет – 2:1. «Краснодар» – «Олимпиакос». Онлайн