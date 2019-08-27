«Краснодар» снова уступил «Олимпиакосу» и сыграет в Лиге Европы Первый матч завершился со счетом 0:4.

Загрузка... В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» дома уступил «Олимпиакосу» – 1:2. Единственный мяч в составе российской команды провел Даниил Уткин. У гостей дубль на счету Юссефа Эль-Араби. «Олимпиакос» вышел в основной раунд турнира. «Краснодар» продолжит выступления в Лиге Европы. Лига чемпионов

Квалификация

Раунд плей-офф

Ответный матч «Краснодар» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) – 1:2 (1:1) Голы: Уткин, 10 (1:0); Эль-Араби, 11 (1:1); Эль-Араби, 48 (1:2) «Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спаич, Вандерсон, Ольссон, Берг, Уткин (Игнатьев, 67), Вильена, Стоцкий, Сулейманов (Намли, 32), Петров (Скопинцев, 56). «Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Бухалакис, Гильерме, Аль-Араби (Эль-Судани, 73), Даниэл Поденсе (Камара, 83), Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна. Предупреждения: Стоцкий, 25; Намли, 70; Ольссон, 75; Спаич, 76 – нет.