«Краснодар» снова уступил «Олимпиакосу» и сыграет в Лиге Европы - Советский спорт
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27 августа 2019 23:51ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» снова уступил «Олимпиакосу» и сыграет в Лиге Европы

Первый матч завершился со счетом 0:4.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» дома уступил «Олимпиакосу» – 1:2.

Единственный мяч в составе российской команды провел Даниил Уткин. У гостей дубль на счету Юссефа Эль-Араби.

«Олимпиакос» вышел в основной раунд турнира. «Краснодар» продолжит выступления в Лиге Европы.

Лига чемпионов
Квалификация
Раунд плей-офф
Ответный матч

«Краснодар» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) – 1:2 (1:1)

Голы: Уткин, 10 (1:0); Эль-Араби, 11 (1:1); Эль-Араби, 48 (1:2)

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Спаич, Вандерсон, Ольссон, Берг, Уткин (Игнатьев, 67), Вильена, Стоцкий, Сулейманов (Намли, 32), Петров (Скопинцев, 56).

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Бухалакис, Гильерме, Аль-Араби (Эль-Судани, 73), Даниэл Поденсе (Камара, 83), Элабделлауи, Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна.

Предупреждения: Стоцкий, 25; Намли, 70; Ольссон, 75; Спаич, 76 – нет.

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