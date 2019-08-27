Загребское «Динамо» и «Црвена Звезда» выступят в Лиге чемпионов Завершились два ответных матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Новости СМИ2 «Русенборг» дома сыграл ничью с загребским «Динамо» – 1:1. В основную стадию турнира вышел хорватский клуб за счет победы 2:0 в первой встрече. «Црвена Звезда» прошла «Янг Бойз», дважды сыграв вничью – 2:2 на выезде и 1:1 дома. «Русенборг» и «Янг Бойз» выступят в Лиге Европы. Лига чемпионов

Квалификация

Раунд плей-офф

Ответные матчи «Русенборг» (Норвегия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 1:1 (1:0) Голы: Акинтола, 11 (1:0); Гояе, 71 (1:1). «Црвена Звезда» (Сербия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 1:1 (0:0) Голы: Вуканович, 56 (1:0); Эль-Фарду, 82 (автогол, 1:1) Удаление: Томане, 90+6 – нет.