Загребское «Динамо» и «Црвена Звезда» выступят в Лиге чемпионов

«Русенборг» дома сыграл ничью с загребским «Динамо» – 1:1. В основную стадию турнира вышел хорватский клуб за счет победы 2:0 в первой встрече.
«Црвена Звезда» прошла «Янг Бойз», дважды сыграв вничью – 2:2 на выезде и 1:1 дома.
«Русенборг» и «Янг Бойз» выступят в Лиге Европы.
Лига чемпионов
Квалификация
Раунд плей-офф
Ответные матчи
«Русенборг» (Норвегия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 1:1 (1:0)
Голы: Акинтола, 11 (1:0); Гояе, 71 (1:1).
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 1:1 (0:0)
Голы: Вуканович, 56 (1:0); Эль-Фарду, 82 (автогол, 1:1)
Удаление: Томане, 90+6 – нет.