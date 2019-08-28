Член правления «Барселоны»: Мы стали ближе к трансферу Неймара Член правления «Барселоны» Хавьер Бордас по возвращению из Парижа рассказал о прогрессе в переговорах с «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара.

Загрузка... – Сделка еще не заключена. Но мы стали ближе к трансферу, – приводит слова Бордаса AS. Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.