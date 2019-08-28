Игнатьев поблагодарил болельщиков Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев назвал обидным поражение от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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– Для нас это опыт, в первую очередь. Очень обидно, что так сложилось. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе, – сказал Игнатьев в эфире «Матч ТВ».

Летом 2019 «Краснодар» впервые сыграл в Лиге чемпионов. «Быки» прошли «Порту» в третьем раунде по сумме двух матчей (1:0, 3:2), а после дважды уступили «Олимпиакосу» (0:4, 1:2).