Игнатьев поблагодарил болельщиков

– Для нас это опыт, в первую очередь. Очень обидно, что так сложилось. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе, – сказал Игнатьев в эфире «Матч ТВ».
Летом 2019 «Краснодар» впервые сыграл в Лиге чемпионов. «Быки» прошли «Порту» в третьем раунде по сумме двух матчей (1:0, 3:2), а после дважды уступили «Олимпиакосу» (0:4, 1:2).
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