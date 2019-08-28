«Брюгге» и «Аякс» могут отправить «Локомотив» в четвертую корзину «Локомотив» попадет в третью корзину при жеребьевке групповой стадии Лиги чемпионов при одном условии.

Для этого нужно, чтобы «Брюгге» или «Аякс» не попали в Лигу чемпионов.

28 августа «Аякс» дома примет АПОЭЛ (0:0 в первом матче), а «Брюгге» сыграет в родных стенах с ЛАСКом (1:0 – первый матч).

Если голландцы и бельгийцы пройдут дальше, то «Локомотив» попадет в последнюю корзину.