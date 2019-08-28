Адриано забил первый гол за «Палмейрас» В ночь со вторника на среду прошел ответный матч четвертьфинала Кубка Либертадорес между бразильскими клубами «Палмейрас» и «Гремио».

Загрузка...

Встреча прошла на стадионе «Пакаэмбу» в Сан-Паулу и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Гремио», который по сумме двух встреч (0:1, 2:1) вышел в полуфинал турнира.

Отметим, что единственный гол «Палмейраса» в этой встрече забил бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано (14-я минута). Забитый мяч стал первым для форварда после перехода в бразильский клуб.

Напомним, что Адриано провел за «Спартак» 79 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 15 результативных передач. В составе красно-белых нападающий стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).