Маркус Берг: Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать

- Я каждый матч выкладываюсь, пытаюсь создавать и реализовывать моменты, стараюсь приносить максимальную пользу команде. Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать по этому поводу, просто продолжу работать, - приводит слова Берга ТАСС.
Напомним, что во вторник «Краснодар» уступил в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакосу» и по сумме двух встреч (0:4, 1:2) не смог пробиться в основной раунд турнира.
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