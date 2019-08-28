Маркус Берг: Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать Нападающий «Краснодара» Маркус Берг ответил на критику в свой адрес.

- Я каждый матч выкладываюсь, пытаюсь создавать и реализовывать моменты, стараюсь приносить максимальную пользу команде. Если меня критикуют, то не буду забиваться в угол и рыдать по этому поводу, просто продолжу работать, - приводит слова Берга ТАСС.

Напомним, что во вторник «Краснодар» уступил в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакосу» и по сумме двух встреч (0:4, 1:2) не смог пробиться в основной раунд турнира.