Андрей Аршавин: Берг не в той форме, которая позволяла бы ему забивать Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин отметил слабую игру шведского нападающего «Краснодара» Маркуса Берга.

- Маркус - хороший нападающий, просто сейчас он не в той форме, которая позволяла бы ему забивать. Вся эта критика добавляется к тому, что свой Игнатьев сидит на замене, хотя он на данный момент не хуже Берга, - сказал Аршавин в эфире Матч «ТВ».

Напомним, что во вторник «Краснодар» уступил в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакосу» и по сумме двух встреч (0:4, 1:2) не смог пробиться в основной раунд турнира.