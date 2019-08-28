У «Болтона» есть 14 дней на поиск нового владельца Английская футбольная лига (EFL) предоставила «Болтону» две недели на поиск нового владельца команды либо на предоставление финансовых гарантий своего существования.

Как сообщает официальный сайт организации, в соответствии с уставом лиги, клубу будет предоставлено 14 дней (до 12 сентября 2019 года) для выполнения всех требований политики организации в отношении своей состоятельности. В противном случае членство команды в EFL будет приостановлено.

«Несмотря на неоднократные заверения, мы крайне разочарованы тем, что все еще не в состоянии достичь успешного решения с продажей «Болтона», поэтому приняли решение отменить приостановку о снятии клуба с турнира.

Я вновь настоятельно призываю все стороны завершить предлагаемое поглощение и искренне надеюсь, что мы сможем найти выход из этих сложных обстоятельств на благо всех тех, кто связан с клубом, - передает пресс-служба EFL слова исполнительного председателя организации Дебби Джеванс.

Напомним, что «Болтон Уондерерс» был образован в 1874 году под названием «Крайст Черч» и является одним из 12 клубов-основателей старейшей в мире футбольной лиги - Футбольной лиги Англии. Клуб является четырехкратным обладателем Кубка Англии (1923, 1926, 1929, 1958) и обладателем Суперкубка страны (1958).

На данный момент «Болтон» занимает 23-ю строчку в турнирной таблице английской футбольной лиги - третьего по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Ранее стало известно, о снятии с чемпионата английской футбольной лиги клуба «Бери».