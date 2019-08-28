У «Болтона» есть 14 дней на поиск нового владельца

Как сообщает официальный сайт организации, в соответствии с уставом лиги, клубу будет предоставлено 14 дней (до 12 сентября 2019 года) для выполнения всех требований политики организации в отношении своей состоятельности. В противном случае членство команды в EFL будет приостановлено.
«Несмотря на неоднократные заверения, мы крайне разочарованы тем, что все еще не в состоянии достичь успешного решения с продажей «Болтона», поэтому приняли решение отменить приостановку о снятии клуба с турнира.
Я вновь настоятельно призываю все стороны завершить предлагаемое поглощение и искренне надеюсь, что мы сможем найти выход из этих сложных обстоятельств на благо всех тех, кто связан с клубом, - передает пресс-служба EFL слова исполнительного председателя организации Дебби Джеванс.
Напомним, что «Болтон Уондерерс» был образован в 1874 году под названием «Крайст Черч» и является одним из 12 клубов-основателей старейшей в мире футбольной лиги - Футбольной лиги Англии. Клуб является четырехкратным обладателем Кубка Англии (1923, 1926, 1929, 1958) и обладателем Суперкубка страны (1958).
На данный момент «Болтон» занимает 23-ю строчку в турнирной таблице английской футбольной лиги - третьего по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии.
Ранее стало известно, о снятии с чемпионата английской футбольной лиги клуба «Бери».