Максим Деменко: «Олимпиакос» просто переиграл «Краснодар» - Советский спорт
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28 августа 2019 09:18Футбол

Максим Деменко: «Олимпиакос» просто переиграл «Краснодар»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал поражение российской команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (1:2).

- Быстрое начало и забитый мяч в исполнении «Краснодара» - то, чего все ждали. Появилась надежда, что команда сможет перевернуть ситуацию, заставить соперника «потеряться» на поле. В ответной атаке «Олимпиакос» сравнял счет — однозначно потеря концентрации со стороны игроков «Краснодара». В дальнейшем мы увидели уже другой футбол, «Олимпиакос» просто переиграл «Краснодар», - приводит слова Деменко Sport24.ru.

Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей проиграл «Олимпиакосу» (0:4,1:2), не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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