Дмитрий Селюк: Ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Седрика Гогуа, прокомментировал информацию о том, что защитник «Тамбова» может продолжить карьеру в ЦСКА.

- Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть, - приводит слова агента Sport24.ru

Напомним, что ранее журналист Нобель Арустамян в своем в телеграм-каналe сообщил, что ЦСКА и «Тамбов» ведут активные переговоры о переходе 25-летнего ивуарийца в московский клуб.