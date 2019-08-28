Борис Игнатьев: Поражает, что «Спартак» и «Зенит» подойдут к матчу в неравных условиях Российский специалист Борис Игнатьев считает, что «Спартак» и «Зенит» подойдут к матчу между собой вне равных условиях.

- Мы так тщательно обсуждаем Лигу чемпионов и Лигу Европы, но почему мы не говорим о том, что клубы, которые там выступают – лицо нашего футбола? Почему мы не даем им возможности выходить на матчи в еврокубках в наивысшей готовности?

И если у нас не будет времени на подготовку и восстановление, то российским клубам будет очень тяжело играть в еврокубках. Меня поражает, что нас ждет матч «Спартак» - «Зенит» уже 1 сентября, а клубы подойдут к нему в неравных условиях, - приводит слова Игнатьева «РИА Новости».

Напомним, что в четверг «Спартак» в рамках квалификации Лиги Европы сыграет против «Браги», а в воскресенье в матче 8-го тура встретится с «Зенитом».