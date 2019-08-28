Ринат Билялетдинов: Надеялся, что «Олимпиакос» пропустит и дрогнет Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» (1:2).

- Я надеялся, что гости пропустят, дрогнут. Получат второй. Поначалу все шло хорошо – забили, но, мне кажется, «Краснодар» задержал празднование этого мяча. Так расположиться на поле после забитого мяча… Только неопытность и эйфория могли так сказаться. Эта расслабуха и подкосила команду. Отсутствие Ари и Классона – это серьезный фактор, который тоже отразился на итоговом результате, - приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей проиграл «Олимпиакосу» (0:4,1:2), не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы.