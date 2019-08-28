Представитель «Тамбова»: Гогуа одной ногой в ЦСКА Армейцы продолжают работу по усилению состава.

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил переговоры с московским ЦСКА по трансферу защитника Седрика Гогуа.

«До конца дня будет решение, пока идет процесс переговоров по условиям контракта, все должно быть нормально. Можно сказать, что Гогуа одной ногой в ЦСКА», – цитирует Худякова Sport24.ru.

25-летний Гогуа перешел в «Тамбов» этим летом из «Даугавпилса». В текущем сезоне он провел пять матчей в рамках РПЛ и забил два гола.