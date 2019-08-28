Йон Фьолусон: Забили быстрый мяч, но потом потеряли концентрацию на несколько минут - Советский спорт
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28 августа 2019 13:47Футбол

Йон Фьолусон: Забили быстрый мяч, но потом потеряли концентрацию на несколько минут

Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон – о поражении в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (1:2).

- Попытались выступить на пике своих возможностей, начали очень хорошо первый тайм, забили быстрый мяч, но потом, видимо, потеряли концентрацию на несколько минут, этого хватило сопернику, чтобы восстановить равновесие в счете. После этого нужно было забивать уже гораздо больше мячей, чем в самом начале, это тяжело ментально и физически. Поэтому вот матч так и сложился, потом мы устали просто и такой результат, - приводит слова Фьолусона ТАСС.

Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей проиграл «Олимпиакосу» (0:4,1:2), не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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