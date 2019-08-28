Агент Дембеле исключил вариант с уходом из «Барселоны» Ранее сообщалось, что француз станет частью сделки по трансферу Неймара.

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Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, прокомментировал информацию о возможном переходе в «ПСЖ».

«Дембеле остается в «Барселоне». Это сто процентов. Нет ни малейшего шанса, что он покинет команду. Он хочет играть только в «Барселоне», – приводит слова Сиссоко Mirror.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за возвращение Неймара 125 млн евро и отправит в «ПСЖ» двух игроков – Дембеле, а также Ивана Ракитича.

По слухам, в каталонском клубе устали от постоянных дисциплинарных нарушений игрока и готовы продать его в другую команду.