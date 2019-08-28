Валерий Непомнящий: В игре «Зенита» нет уверенности В последнем матче чемпион России проиграл «Уфе» (0:1).

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о проблемах «Зенита».

«Я был очень оптимистично настроен по поводу «Зенита» на старте сезона. Показалось, что появляется игра, правильно расставляются акценты. Но потом вдруг что-то сломалось. И сейчас в игре команды сквозит напряженность. Нет уверенности в своих действиях. И это у «Зенита»! Где по качеству состава – никаких вопросов», – сказал Непомнящий в интервью ProstoProSport.

1 сентября питерский клуб сыграет на выезде с московским «Спартаком» в рамках 8-го тура РПЛ. Начало встречи – 19.00 мск.