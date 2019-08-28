Источник: «Спартак» готов купить лучшего бомбардира чемпионата Турции С 2013 по 2015 год Диань принадлежал «Ювентусу».

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Лучший бомбардир чемпионата Турции-2018/19 Мбай Диань может перейти в «Спартак». Как утверждает Fanatik, красно-белые сделали «Галатасараю» официальное предложение. Сам сенегалец потребовал от «Спартака» зарплату в размере € 3,5 млн в год. Переговоры между клубами продолжаются.

В минувшем розыгрыше чемпионата Турции нападающий выступал за «Касымпашу» и «Галатасарай». На его счету 30 мячей в 29 играх. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.