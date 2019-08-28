Скончался обладатель Кубка СССР 1969 года В украинском Николаеве на 73-м году жизни скончался бывший защитник «Зенита» и «Карпат» Валерий Сыров.

В составе львовского клуба он завоевал Кубок СССР-1968/69 года.

Сыров – один из первых советских легионеров. В 1977 году он отыграл один сезон в польской «Медзи».

В 1979 году был осужден за валютные спекуляции, из-за чего отсидел в тюрьме два года. В последние годы жизни работал таксистом.