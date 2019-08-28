Эззатоллахи покинул «Ростов» и стал игроком бельгийского клуба Иранский футболист перебрался в новую команду на правах аренды.

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Нападающий «Ростова» Саид Эззатоллахи проведет текущий сезон в составе бельгийского «Эйпена». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Напомним, 22-летний футболист перебрался в «Ростов» летом 2015 года. За это время он провел 18 матчей и забил два гола.

Отметим, что это не первый случай, когда российский клуб отправляет игрока в аренду – ранее он выступал на подобной основе за «Анжи», «Амкар», а также «Рединг».