СМИ: лучший футболист Южной Америки-2016 может оказаться в «Динамо» Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

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Нападающий «Палмейраса» Мигель Борха попал в сферу интересов «Динамо», утверждает «Чемпионат». Борха – лучший футболист Южной Америки 2016 года, обладатель Кубка Колумбии и Кубка Либертадорес, однако в нынешнем сезоне он провел всего один матч в бразильской серии А.

Контракт 26-летнего колумбийца рассчитан до лета 2021 года. На счету Борхи три мяча в десяти играх за сборную своей страны.