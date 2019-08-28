СМИ: лучший футболист Южной Америки-2016 может оказаться в «Динамо»

Нападающий «Палмейраса» Мигель Борха попал в сферу интересов «Динамо», утверждает «Чемпионат». Борха – лучший футболист Южной Америки 2016 года, обладатель Кубка Колумбии и Кубка Либертадорес, однако в нынешнем сезоне он провел всего один матч в бразильской серии А.
Контракт 26-летнего колумбийца рассчитан до лета 2021 года. На счету Борхи три мяча в десяти играх за сборную своей страны.
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