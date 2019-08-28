«Болтон» избежал банкротства и закрытия Временная администрация «Болтона» объявила о сделке с неназванной компанией.

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Таким образом, один из старейших профессиональных клубов мира продолжит свое существование. В ином случае «странникам» грозило банкротство и ликвидация.

За свою 145-летнюю историю «Болтон» трижды становился чемпионом Англии и четыре раза выигрывал Кубок страны. Последний серьезный успех клуба датирован 1958 года.