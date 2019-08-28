Агент Миранчуков: Что будет дальше – я не знаю Агент Алексея и Антона Миранчуков не подтвердил и не опроверг информацию об интересе к футболистам со стороны «Зенита».

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По словам Вадима Шпинева, сейчас полузащитники думают о Лиге чемпионов и сборной России.

– Мне сложно комментировать такие вещи. У Миранчуков есть действующие контракты с «Локомотивом» до 30 июня 2021 года.

– Вы общаетесь с братьями Миранчуками. Вариант с «Зенитом» им интересен или их все устраивает в «Локомотиве»?

– На данный момент первоочередная задача Леши и Антона – Лига чемпионов и выступление в национальной сборной, куда они вызваны. Вот об этом они думают.

– Лига чемпионов с «Локомотивом»?

– У Миранчуков действующие трудовые договоры. Они исполняют свои обязанности в родном клубе, где выросли и стали футболистами. Что будет дальше – я не знаю. Может, завтра «Барселона» сделает предложение на 80 миллионов евро, и парни уедут. А может, «Зенит» сделает предложение. Тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики. Но я хочу подчеркнуть, что у ребят все в порядке в «Локомотиве», нет никаких конфликтов. Нормальная рабочая атмосфера, – приводит слова Шпинева «Спорт день за днем».