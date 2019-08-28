Матч «Ницца» – «Марсель» прерван из-за гомофобских баннеров и кричалок (видео) Матч третьего тура чемпионата Франции «Ницца» – «Марсель» прерван на 27-й минуте.

Загрузка...

Арбитр Клеман Тюрпен увел команды в раздевалки.

Причина – гомофобские баннеры и кричалки со стороны фанатов. Болельщики недовольны активным навязыванием ЛГБТ-ценностей со стороны французской лиги.