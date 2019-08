Матч «Ницца» – «Марсель» прерван из-за гомофобских баннеров и кричалок (видео)

Арбитр Клеман Тюрпен увел команды в раздевалки.

Причина – гомофобские баннеры и кричалки со стороны фанатов. Болельщики недовольны активным навязыванием ЛГБТ-ценностей со стороны французской лиги.

GAME SUSPENDED



The @ogcnice and @OM_English players are instructed to leave the field due to the appearance of a homophobic banner in the stands. #OGCNOM pic.twitter.com/G6FuaZ7yQv