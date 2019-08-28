«Аякс», «Брюгге» и «Славия» вышли в основной раунд Лиги чемпионов - Советский спорт
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28 августа 2019 23:54ФутболКоноплев Александр

«Аякс», «Брюгге» и «Славия» вышли в основной раунд Лиги чемпионов

Завершилась квалификация Лиги чемпионов.

«Аякс» дома обыграл АПОЭЛ – 2:0, «Славия» победила «Клуж» – 1:0, а «Брюгге» оказался сильнее австрийского ЛАСКа (2:1).

Победившие команды вышли в групповой этап турнира. Проигравшие продолжат сезон в Лиге Европы.

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