«Аякс», «Брюгге» и «Славия» вышли в основной раунд Лиги чемпионов

«Аякс» дома обыграл АПОЭЛ – 2:0, «Славия» победила «Клуж» – 1:0, а «Брюгге» оказался сильнее австрийского ЛАСКа (2:1).
Победившие команды вышли в групповой этап турнира. Проигравшие продолжат сезон в Лиге Европы.
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