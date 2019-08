Все корзины жеребьевки Лиги чемпионов

Определились все корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Команды распределены по коэффициенту УЕФА – от сильного к слабому, однако первые два места отданы победителям Лиги чемпионов («Ливерпулю») и Лиги Европы («Челси»).

Корзина 1: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Зенит»

Корзина 2: «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм», «Аякс», «Бенфика»

Корзина 3: «Лион», «Байер», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Брюгге», «Валенсия», «Интер», «Динамо» (Загреб)

Корзина 4: «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «Лейпциг», «Славия», «Црвена Звезда», «Аталанта», «Лилль».

В каждую из восьми групп попадет по одной команде из каждой корзины. Таким образом, команды из одной корзины сыграют друг с другом не раньше 1/8 финала.

Также в одну группу не смогут попасть команды из одной страны и клубы из России и Украины.

Жеребьевка состоится 29 августа в Монако.

Here is what the pots look ~* for tomorrow's draw. pic.twitter.com/5O9df7tSi9