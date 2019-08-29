Василий Кикнадзе: Сажать Фернандеша на скамейку запасных нельзя Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клуб не стал продлевать контракт с полузащитником Мануэлем Фернандешом.

– Думаю, что да, к сожалению. Отношусь к нему с огромной симпатией, Фернандеш сильный футболист, очень много сделавший для «Локомотива». Но сажать на скамейку запасных такого игрока, как Ману, нельзя. Мы всерьез рассматривали его кандидатуру, – приводят слова Кикнадзе «Известия».

Всего в составе московского клуба португалец провел 144 встречи, записав на свой счет 34 забитых мяча и 28 результативных передач. Фернандеш в составе железнодорожников стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.