«Сампдория» готова арендовать Ригони с опцией выкупа за 9,5 миллиона евро

«Зенит» получил от «Сампдории» новое предложение по переходу полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Итальянцы готовы взять 26-летнего аргентинца в аренду за 500 тысяч евро с опцией обязательного выкупа за 9,5 миллиона, если игрок проведет в сезоне 15 матчей.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен отпускать Ригони в аренду с последующим возможным выкупом. Чемпионы России настаивают, чтобы пункт о приобретении игрока был обязательным.
Напомним, в нынешнем сезоне Ригони выходил на поле в пяти матчах премьер-лиги и Суперкубка России. Всего за полтора сезона в «Зените» на его счету девять голов и восемь результативных передач в 45 матчах. Еще полгода он провел в аренде в «Аталанте».
Трансферное окно закрывается 2 сентября.
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