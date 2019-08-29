«Сампдория» готова арендовать Ригони с опцией выкупа за 9,5 миллиона евро Итальянцы сделали новое предложение «Зениту».

«Зенит» получил от «Сампдории» новое предложение по переходу полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Nuova offerta della #Sampdoria per Emiliano #Rigoni allo #Zenit: prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto a 9,5 milioni di euro alla quindicesima presenza. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 28, 2019

Итальянцы готовы взять 26-летнего аргентинца в аренду за 500 тысяч евро с опцией обязательного выкупа за 9,5 миллиона, если игрок проведет в сезоне 15 матчей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен отпускать Ригони в аренду с последующим возможным выкупом. Чемпионы России настаивают, чтобы пункт о приобретении игрока был обязательным.

Напомним, в нынешнем сезоне Ригони выходил на поле в пяти матчах премьер-лиги и Суперкубка России. Всего за полтора сезона в «Зените» на его счету девять голов и восемь результативных передач в 45 матчах. Еще полгода он провел в аренде в «Аталанте».

Трансферное окно закрывается 2 сентября.