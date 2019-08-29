Сердар Азмун: Нет разницы, кто попадется «Зениту», в Лиге чемпионов все команды великие В четверг в Монако пройдет жеребьевка Лиги чемпионов.

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун высказался о возможных соперниках команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это очень важно не только для меня, но и для любого футболиста, – приводят «Известия» слова 24-летнего иранца. – Здесь самый высокий уровень, каждый старается себя проявить в таком турнире.

Нет особой разницы, кто именно нам попадется в группе. В Лиге чемпионов все команды великие, и мы должны их уважать».

Напомним, «Зенит» как чемпион России попал в первую корзину при жеребьевке. Таким образом, он точно не сыграет с «Ливерпулем», «Челси», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Баварией» и «ПСЖ».

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако. Начало – 19:00 (мск).