Сердар Азмун: Нет разницы, кто попадется «Зениту», в Лиге чемпионов все команды великие

Форвард «Зенита» Сердар Азмун высказался о возможных соперниках команды на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов – это очень важно не только для меня, но и для любого футболиста, – приводят «Известия» слова 24-летнего иранца. – Здесь самый высокий уровень, каждый старается себя проявить в таком турнире.
Нет особой разницы, кто именно нам попадется в группе. В Лиге чемпионов все команды великие, и мы должны их уважать».
Напомним, «Зенит» как чемпион России попал в первую корзину при жеребьевке. Таким образом, он точно не сыграет с «Ливерпулем», «Челси», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Баварией» и «ПСЖ».
Жеребьевка пройдет в четверг в Монако. Начало – 19:00 (мск).
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