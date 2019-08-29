Гилерме: Мои предпочтения – топ клубы: «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» В четверг в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

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Голкипер «Локомотива» Гилерме назвал команды, с которыми ему бы хотелось сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы должны быть готовы ко всему, – приводит «Известия» слова 33-летнего голкипера сборной России. – Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», «ПСЖ».

Напомним, вице-чемпион России попал по рейтингу в четвертую корзину и точно не сыграет с «Генком», «Галатасараем», РБ «Лейпциг», «Славией», «Црвеной Звездой», «Аталантой» и «Лиллем».

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако. Начало – 19:00 (мск).