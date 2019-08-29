Василий Кикнадзе: Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды - Советский спорт
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29 августа 2019 09:38ФутболЛипкин Антон

Василий Кикнадзе: Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды

«Локомотив» не смог заработать на трансферах в нынешнее межсезонье.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему нынешним летом клуб не смог заработать на продажах игроков.

«Ну что значит не получилось, просто сегодня игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Это с точки зрения бизнеса угрожает нашим возможным успехам в Лиге чемпионов. Поэтому было принято решение, что мы крайне осторожно относимся к продажам в нынешнее трасферное окно».

Напомним, ранее Кикнадзе называл одной из основных задач клуба – зарабатывать на трансферах. При этом нынешним летом из «Локомотива» игроки уходили только в статусе свободных агентов в связи с истечением срока контрактов.

Из «Локомотива» ушли:
защитник: Виталий Денисов («Рубин»);
полузащитники: Игорь Денисов (завершил карьеру), Алан Касаев («Авангард», Курск), Хвича Кварацхелия (окончание аренды), Аршак Корян («Химки»), Тарас Михалик («Волынь», Украина), Дмитрий Тарасов (без клуба), Мануэл Фернандеш (без клуба);
форвард: Игорь Портнягин («Нижний Новгород»).

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