Василий Кикнадзе: Предпочтений по соперникам нет, я абсолютный фаталист - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 августа 2019 10:07ФутболЛипкин Антон

Василий Кикнадзе: Предпочтений по соперникам нет, я абсолютный фаталист

В четверг в Монако пройдет жеребьевка Лиги чемпионов.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

«Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Предпочтений нет. Кто будет – тот будет. Я абсолютный фаталист».

Напомним, вице-чемпион России попал по рейтингу в четвертую корзину вместе с «Генком», «Галатасараем», РБ «Лейпциг», «Славией», «Црвеной Звездой», «Аталантой» и «Лиллем».

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако. Начало – 19:00 (мск). Матчи группового этапа запланированы на 17-18 сентября, 1-2 и 22-23 октября, 5-6 и 26-27 ноября и 10-11 декабря.

Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Би Джей Пенн снова подрался в баре (видео) Нурмагомедов – о поединке с Порье: Все будет как всегда – вылечу на охоту и поймаю добычу Тренер Хабиба: Порье будет представлять опасность в ранних раундах
«Решение не было сложным». Как «Локомотив» презентовал новичка Жоау Мариу (фото, видео) Сегодня в Черкизове состоялась презентация новичка «Локомотива» Жоау Мариу. Железнодорожники арендовали центрального полузащитника «Интера» с правом выкупа за 18 миллионов евро. 27.08.2019 21:05 Футбол Григорьевская Юлия, Абушкин Руслан
Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Светлана Журова: Почему бы Медведевой не стать членом МОК по квоте спортсменов? Евгения Медведева: Активно изучаю японский язык Евгения Медведева: Минимум 40 минут в день уделяю внимание четверному сальхову
Омари Тетрадзе: Два клуба в группе Лиги чемпионов – маловато. Но это наш уровень Бывший защитник сборной России, «Динамо» и греческого ПАОКа прокомментировал поражение бронзовых призеров РПЛ от вице-чемпионов Греции. 29.08.2019 07:32 Футбол Августин Александр
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
Рикарду Са Пинту: Слабых сторон у «Спартака» я не вижу Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту и вратарь Матеуш накануне ответного матча Лиги Европы со «Спартаком» поделились своими ожиданиями. 28.08.2019 22:05 Футбол Григорьевская Юлия
Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина Известный тренер Андрей Ивичук рассказал «Советскому спорту» о подготовке своего подопечного Алексея Папина к предстоящему поединку с Илунгой Макабу, и объяснил, почему конголезцу проиграл Дмитрий Кудряшов. 23.08.2019 12:54 Бокс Усачев Владислав
Час икс для «Спартака». И для России Красно-белые завершают сумасшедший август двумя суперматчами - против «Браги» и «Зенита». 29.08.2019 10:00 Футбол Мощенко Захар
Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале Сборная России лишилась на четыре года ведущего центрфорварда. Это факт. 25.08.2019 17:47 Хоккей Славин Виталий
Новости
10:50 ММА Би Джей Пенн снова подрался в баре (видео)
10:39 Футбол Болельщики «Спартака» признали Тила лучшим игроком матча с «Крыльями Советов»
10:29 Хоккей Минское «Динамо» перешло на финский размер льда
10:21 Баскетбол Сергей Базаревич: Ужасно, что в Единой лиге так мало российских команд
10:14 Футбол «Наполи» будет ждать ответа от Икарди до пятницы
10:07 Футбол Василий Кикнадзе: Предпочтений по соперникам нет, я абсолютный фаталист
10:00 Футбол Яка Бийол: ЦСКА считают одним из фаворитов Лиги Европы, мы должны показать достойный результат
09:51 Футбол «Атлетико» отказался продавать Корреа в «Милан» за 35 миллионов евро
09:38 Футбол Василий Кикнадзе: Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды
09:29 Теннис Винус Уильямс заказала кофе во время матча со Свитолиной (видео)
09:20 Футбол Гилерме: Мои предпочтения – топ клубы: «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
09:15 Футбол Сердар Азмун: Нет разницы, кто попадется «Зениту», в Лиге чемпионов все команды великие
09:07 Футбол «Сампдория» готова арендовать Ригони с опцией выкупа за 9,5 миллиона евро
08:58 Футбол «Аякс» в 30-й раз сыграет в Кубке европейских чемпионов / Лиге чемпионов
07:31 Футбол В четверг «Зенит» и «Локомотив» узнают соперников по Лиге чемпионов
07:23 Футбол «Спартак» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы
01:29 Футбол Самедов стал одноклубником Павлюченко, Шешукова и Янбаева
01:03 Футбол Василий Кикнадзе: Сажать Фернандеша на скамейку запасных нельзя
00:46 Футбол «Алкмар» нашел замену Тилу в «Аяксе»
00:23 Футбол «Аякс» догнал «Барселону» по числу попаданий в основной турнир Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика