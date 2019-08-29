Василий Кикнадзе: Предпочтений по соперникам нет, я абсолютный фаталист

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
«Какой бы соперник ни был в Лиге чемпионов, все хороши, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Предпочтений нет. Кто будет – тот будет. Я абсолютный фаталист».
Напомним, вице-чемпион России попал по рейтингу в четвертую корзину вместе с «Генком», «Галатасараем», РБ «Лейпциг», «Славией», «Црвеной Звездой», «Аталантой» и «Лиллем».
Жеребьевка пройдет в четверг в Монако. Начало – 19:00 (мск). Матчи группового этапа запланированы на 17-18 сентября, 1-2 и 22-23 октября, 5-6 и 26-27 ноября и 10-11 декабря.
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