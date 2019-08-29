Василий Кикнадзе: В трансфере Сутормина есть опасная штука Полузащитник перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

«Здесь есть достаточно опасная штука... Меня больше волнует взнос солидарности, который должны были получить академии, воспитавшие игрока, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Это серьезная проблема, потому что без развития детского и юношеского спорта будущего у российского футбола нет. То, что при такой сделке страдают интересы тех, кто готовил игрока, – это факт».

Напомним, за трансферы игроков клубы, в которых они воспитывались и начинали карьеру, получают солидарные выплаты. Нынешним летом Сутормин сменил два клуба: из «Оренбурга» перешел в «Рубин», а оттуда – в «Зенит». В обоих случаях компенсация составила 50 тысяч рублей.

В итоге за два трансфера академиям «Строгино», «Химок» и «Зенита», а также «Волгарю», откуда Сутормин перешел в «Оренбург», положено 5 500 рублей на всех.

На прошлой неделе сам игрок заявил, что в качестве благодарности переведет один миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову.