Карлос Вела: Пью пина коладу в отпуске, и тут звонит агент – тебя зовет «Барселона» Мексиканец мог оказаться в «Барселоне» в зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Лос-Анджелеса» Карлос Вела рассказал о том, как минувшей зимой мог оказаться в «Барселоне».

«Я был очень близок к переходу, – приводит слова 30-летнего мексиканца официальный сайт MLS. – Я проводил свой второй месяц отдыха, пил пина коладу… И тут звонит агент и говорит: «Барселона» зовет тебя. Они хотят, чтобы ты поиграл за них четыре месяца, после чего вернешься в «Лос-Анджелес».

Я ответил: «Скажи, что я согласен. Деньги меня не волнуют. Завтра же начинают тренироваться. Дайте мне две недели, чтобы немного привести себя в форму».

Нельзя отказать «Барселоне» или «Реалу». Если бы все зависело от моего выбора, я бы использовал такой шанс».

Отметим, что Вела лидирует в списке бомбардиров регулярного чемпионата MLS. На его счету 27 голов в 26 матчах.

Ранее он играл в Европе за «Арсенал» (Лондон), «Сельту», «Саламанку», «Осасуну», «Вест Бромвич» и «Реал Сосьедад».