Алексей Сутормин: Лига чемпионов – это что-то особенное для меня В четверг «Зенит» узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Загрузка...

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов не бывает слабых команд, – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока. – Что касается самого турнира, то пока трудно представить, как это все будет происходить, для меня это что-то особенное».

Напомним, «Зенит» как чемпион России попал в первую корзину при жеребьевке. Таким образом, он точно не сыграет с «Ливерпулем», «Челси», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Баварией» и «ПСЖ».

Жеребьевка пройдет в четверг в Монако. Начало – 19:00 (мск).

Сутормин вернулся в «Зенит» нынешним летом из «Рубина». Он принял участие во всех семи матчах команды в новом чемпионате России.