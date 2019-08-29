«Клуб, который все хотят на жеребьевке». «Зенит» изменил описание в англоязычном твиттере В четверг чемпионы России узнают соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Загрузка...

«Зенит» изменил описание в своем англоязычном аканте в твиттере перед жеребьевкой Лиги чемпионов.

«Клуб, который все хотят на жеребьевке», – написано в описании аккаунта.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. «Зенит» как чемпион России попал в первую корзину вместе с английскими «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити», испанской «Барселоной», итальянским «Ювентусом», немецкой «Баварией» и французским «ПСЖ».

Добавим, что «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/2016. Предыдущие три сезона команда провела в Лиге Европы.

Начало жеребьевки – 19:00 (мск).