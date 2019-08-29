«Клуб, который все хотят на жеребьевке». «Зенит» изменил описание в англоязычном твиттере

«Зенит» изменил описание в своем англоязычном аканте в твиттере перед жеребьевкой Лиги чемпионов.
«Клуб, который все хотят на жеребьевке», – написано в описании аккаунта.
Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. «Зенит» как чемпион России попал в первую корзину вместе с английскими «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити», испанской «Барселоной», итальянским «Ювентусом», немецкой «Баварией» и французским «ПСЖ».
Добавим, что «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2015/2016. Предыдущие три сезона команда провела в Лиге Европы.
Начало жеребьевки – 19:00 (мск).
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