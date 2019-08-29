Навас перейдет в «ПСЖ» за 13 миллионов евро Голкипер «Реала» подпишет с чемпионами Франции четырехлетний контракт.

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Голкипер «Реала» Кейлор Навас станет игроком «Пари Сен-Жермен», сообщает в твиттере El Chiringuito TV.

За 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики чемпионы Франции заплатят 13 миллионов евро. Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года.

🚨¡INFORMACIÓN de @EduAguirre7!🚨 «KEYLOR ha alcanzado un ACUERDO con el PSG por 4 AÑOS y los franceses pagarán 13M€». #ChiringuitoKeylor pic.twitter.com/FpQFOHKYlt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2019

Ранее сообщалось, что в рамках сделки в «Реал» перейдет голкипер Альфонс Ареоля.

Напомним, Навас выступает за «Реал» с 2014 года после перехода из «Леванте». За пять лет он провел за команду 162 матча (из них 52 – «на ноль») и пропустил 159 голов. Также он играл в Испании за «Альбасете».

Добавим, что основным голкипером «Реала» стал бельгиец Тибо Куртуа, перешедший летом прошлого года из «Челси».