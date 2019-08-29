СМИ: «Оренбург» подпишет белорусского вратаря Вратарь солигорского «Шахтера» Андрей Климович в ближайшее время перейдет в «Оренбург», утверждает «Прессбол».

Контракт 31-летнего футболиста действует до 31 декабря 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету голкипера 15 «сухарей» в 26 матчах в чемпионате и Кубке Белоруссии, а также в квалификации Лиги Европы.

Климович никогда не выступал за границей.