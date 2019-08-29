Юрген Клопп: Из четвертой корзины можно получить «Лейпциг». Это вау В четверг в Монако пройдет жеребьевка Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уровне конкуренции в Лиге чемпионов.

«Не думаю, что когда-либо была такая сильная вторая корзина, – приводит Sky Sports слова немца. – Эти команды должны быть в первой корзине, но там не хватает всем места.

Не думаю, что когда-либо была такая сильная третья корзина. Если люди действительно думают о создании суперлиги, то вот же она. А из четвертой корзины можно получить «Лейпциг». Это вау.

Посмотрите на состав «Боруссии» (Дортмунд), а потом скажите, что мы сильнее. Это невероятно. Они могут сделать пять изменений в составе, и вы подумаете: «Почему они не играли на прошлой неделе?»

Напомним, «Ливерпуль» попал в первую корзину как победитель Лиги чемпионов прошлого сезона.

Жеребьевка группового этапа пройдет 29 августа в Монако. Начало – 19:00 (мск).