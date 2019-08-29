Шведский полузащитник сменит «Дженоа» на «Динамо» Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильемарк пройдет медицинское обследование в «Динамо», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

27-летний швед обойдется москвичам в 500 тысяч евро, так как его контракт истекает летом 2020 года.

Хильемарк – участник Евро-2016 и ЧМ-2018.

Хавбек – чемпион Швеции и Голландии, а также победитель молодежного чемпионата Европы.