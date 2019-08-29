Андрей Червиченко: Шюррле напоминает Егора Титова – умный, техничный, с пасом Экс-президент «Спартака» - о новичках красно-белых.

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- Давненько мы с вами не общались, поэтому начнем с новичков. Что скажете про Шюррле?

- Радует, что в «Спартаке» появился такой грамотный игрок, Шюррле – очень хорош. Мне он сильно напоминает Егора Титова – умный, быстрый, мгновенно принимает лучшие решения, видит поле, техничный. С другой стороны хочется рыдать, что не игравший два года человек, выглядит лучшим в нашем чемпионате, а не только в «Спартаке».