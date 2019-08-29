Андрей Червиченко: Максименко – молодец, но почему не дают шанса Селихову? Экс-президент «Спартака» - о злободневном.

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- Радует Максименко - сколько он тащит, спасает. А ведь совсем еще молодой парень…

- Он и в прошлом году здорово себя проявил. Это будущее «Спартака». Единственное, меня не радует, что пропал Селихов. Он мне очень нравился. Не знаю, почему ему не дают шанса – травма или из-за того, что его представляют определенные люди. Но это ни чуть не принижает достижения Максименко – парень просто молодец.