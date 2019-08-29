Источник: Поярков перейдет в «Рубин» за 700 тысяч евро Защитник «Локомотива» Николай Поярков подпишет многолетний контракт с «Рубином», сообщает Metaratings.ru.

Загрузка... По данным источника, за 19-летнего футболиста казанцы заплатят 700 тысяч евро. В минувшем сезоне Поярков забил один мяч в пяти играх Юношеской лиги УЕФА.