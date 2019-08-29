Тренер «Крыльев» обматерил судей. Он получил два матча дисквалификации КДК РФС вынес решение по матчу седьмого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» (1:2).

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У «Крыльев» два матча дисквалификации получил тренер вратарей Виктор Гаус.

– В подтрибунном помещении тренер вратарей Гаус из «Крыльев Советов» оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений. Там была и ненормативная лексика, и оскорбления. Гаус участвовал в заседании КДК по видеосвязи, принес извинения, полностью признал вину. Это первое нарушение у Гауса, как у тренера. Клуб просил в своем ходатайстве применять минимальное наказание и не применять штраф. Мы пошли на встречу и применили наказание – дисквалификация на два реальных матча, но без штрафа, – цитирует главу КДК Артура Григорьянца «РИА Новости».